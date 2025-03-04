Трамп приостановил оказание военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

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Соединенные Штаты приостановили оказание военной помощи Украине, пока руководство этой страны не продемонстрирует Президенту США Дональду Трампу свою приверженность миру. Об этом сообщили агентство Bloomberg и телеканал Fox News.

Bloomberg при этом сослался на анонимного высокопоставленного сотрудника Пентагона. По его данным, указание о приостановке помощи распространяется на все вооружения, которые еще не доставлены на Украину, включая находящиеся в пути на самолетах и кораблях или ожидающие транспортировки на территории Польши.

Fox News в свою очередь сослался на высокопоставленного представителя Белого дома. «Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь <...> Украине, пока Президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», – сказал ведущий (цитата по РИА Новости).

Позднее анонимный высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Киеву агентству Reuters.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», – заявил чиновник.