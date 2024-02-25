Трамп согласился с Путиным, что Байден как Президент США предпочтительнее для России

Победа Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США действительно была бы предпочтительнее для России. Об этом, комментируя слова Президента РФ Владимира Путина, заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «хорошо ладил» с Путиным, однако является для него менее удобной кандидатурой на пост американского лидера. «И я с ним согласен. Я согласен, потому что, знаете, я покончил с „Северным потоком“. Никто никогда не слышал о „Северном потоке“? Это самый большой газопровод в мире», — заявил политик во время ежегодной Конференции консервативных политических действий.

Трамп напомнил, что Байден, придя к власти, одобрил строительство газопровода. «Но он убил трубопровод Keystone <...> А потом они говорят, что Трамп слишком добр к России», — посетовал бывший Президент США.

Говоря о предстоящих выборах, он пообещал оппонентам судный день, а гражданам США — «день освобождения» и приведение страны в порядок.