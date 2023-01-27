Трамп считает, что смог бы за сутки добиться мирного решения украинского вопроса

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы он в настоящее время занимал должность главы американской администрации, то смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов», — передает цитату ТАСС.

Ранее, комментируя действия администрации сегодняшнего американского лидера Джо Байдена в отношении Киева, Трамп заявлял, что конфликт нужно завершить заключением сделки, а не отправлять военную помощь на миллионы долларов.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что страна бы рассмотрела возможность смягчения антироссийских санкций в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращение территорий».