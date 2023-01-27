Сенатор Джабаров: Слова Нуланд об условиях смягчения санкций вызывают удивление

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале отреагировал на слова заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о возможности смягчения санкций в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращение территорий».

«Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий», — заявил сенатор.

«Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?» — добавил Джабаров.

По мнению члена Совета Федерации, вспомнившего о Минских соглашениях 2014 и 2015 годов, страны Запада, «увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях».

«Цель всё та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия», — уверен он.