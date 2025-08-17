news_header_top
Политика 17 августа 2025 18:44

Трамп решил встретиться с Зеленским один на один

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил встретиться с Владимиром Зеленским наедине. Их встреча пройдет 18 августа в Вашингтоне, пишет издание Bild.

«Трамп сначала примет только президента Украины», - говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что после разговора с Зеленским Трамп также планирует поговорить с европейскими политиками. Причем европейцы присоединяться к диалогу только после обсуждения Трампом ряда тем с Зеленским в режиме «один на один».

Также в материале говорится, что в расширенном составе пройдет рабочий обед, а обсуждение продлится много часов.

Напомним, что среди политиков ЕС на встречу Зеленского и Трампа придут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, финский лидер Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #встреча
