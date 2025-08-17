Стив Уиткофф сообщил, что РФ пошла на уступки по пяти регионам Украины

В Москве пошли на уступки в вопросе по пяти украинским регионам. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

Он сказал, что американские власти планируют обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским. Диалог пройдет в понедельник, 18 августа.

«Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу (по обмену территориями – прим. Т-и), и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал Уиткофф (перевод по РБК).

Ранее сообщалось, что во время переговоров на Аляске РФ предложила заморозить линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также уйти с занятых районов Сумской и Харьковской областей в обмен на уход украинской армии из Донбасса. Также ВС РФ летом этого года начала контролировать несколько населенных пунктов в Днепропетровской области.