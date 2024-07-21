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Политика 21 июля 2024 14:42

Трамп рассказал о «замечательном» письме от Си Цзиньпина после покушения

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Экс-Президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения получил «замечательные» письма от председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей ряда других государств. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство лидеров сделали так же. Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них, но они знали, что время пришло», — заметил он.

По словам Трампа, Си Цзиньпин «отличный парень», с которым в годы президентства у него были хорошие отношения. Получить письма поддержки от иностранных лидеров было очень приятно. Хотя кто именно ему написал, он не уточнил.

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#Дональд Трамп #Си Цзиньпин
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