Трамп рассказал о «замечательном» письме от Си Цзиньпина после покушения

Экс-Президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения получил «замечательные» письма от председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей ряда других государств. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство лидеров сделали так же. Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них, но они знали, что время пришло», — заметил он.

По словам Трампа, Си Цзиньпин «отличный парень», с которым в годы президентства у него были хорошие отношения. Получить письма поддержки от иностранных лидеров было очень приятно. Хотя кто именно ему написал, он не уточнил.