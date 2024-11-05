Трамп про вероятность своего поражения: Плохие вещи могут произойти, но будет интересно

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может потерпеть поражение на выборах, но, по его словам, у него есть преимущество над вице-президентом Камалой Харрис. Об этом экс-американский лидер рассказал в интервью телеканалу ABC.

«Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть», - сказал Трамп.

Он отметил, что «могут произойти плохие вещи, но будет интересно».

Трамп также считает, что имя нового президента США станет известно уже к ночи выборов.

60-е президентские выборы в Штатах стартовали 5 ноября. В пять утра по местному времени (12:00 мск) открыли двери первые избирательные участки в штате Вермонт. В шесть утра (13:00 мск) открылись избирпункты в Нью-Йорке. С 14:00 мск начали работать большинство участков на Восточном побережье. С 17:00 мск смогут прийти и отдать свой голос жители Западного побережья, пишет РБК.

Последние избирательные участки закроют свои двери в 8:00 мск (6 ноября).

Ранее профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин заявлял, что выборная кампания в США перекочует в Конгресс. Подробнее в материале «Татар-информа»: Трамп или Харрис: предвыборные расклады и кто будет удобнее России?