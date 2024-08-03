Трамп про уход Байдена из гонки: Это был фактически переворот

Бизнесмен и кандидат на пост президента Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что действующего американского лидера Джо Байдена вынудили выйти из избирательной кампании путем переворота. Напомним, долгое время Байден был главным конкурентом Трампа в предвыборной гонке пока первый не заявил о своем выходе.

«Это был фактически переворот, если подумать, у него [Байдена] было 14 млн голосов. Он вел кампанию в течение года и в итоге победил, но его выгнали. Они сказали: либо ты уходишь сейчас, либо мы уберем тебя по-плохому», - приводит слова Трампа ТАСС.

Как уточнил кандидат в президенты, Байдену предложили два пути: трудный и легкий, но и в том, и в другом варианте он уйдет.

«И он ушел, а на его место поставили эту женщину [вице-президента США Камалу Харрис]», - резюмировал Трамп, подчеркнув, что эта дама - провальный кандидат.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп выдвигается на пост лидера от Республиканцев, а Харрис – от демократической партии.

Ранее Трамп уже говорил, что выиграть выборы у Камалы Харрис будет еще проще. Если глубоко не копать, то репутация Харрис как самостоятельного политика действительно вызывает большие вопросы. Но при этом, как говорят эксперты, и у Трампа есть проблема в коммуникации с «ядерным электоратом» Харрис. Подробнее о процессе превращения выборов президента США в фарс – в материале «Татар-информа».