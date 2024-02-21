Трамп про Россию: «Напоминаю, они победили Гитлера и Наполеона»

Экс-лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп напомнил гражданам США, что Россия одержала победу в войне против Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», - цитирует Трампа ТАСС. Напомним, эти слова бизнесмен произнес при выступлении перед сторонниками.

Он подчеркнул также, что союзникам Вашингтона в Европе следует увеличить свои расходы на оборону, так как разница с США на данный момент составляет около 150 млрд долларов.

Ранее Трамп назвал действующего главу Штатов Джо Байдена президентом с самым низким интеллектом за всю историю США.