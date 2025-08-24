Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по случаю Дня независимости заявил, что страна не собирается идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования. Об этом сообщает «ТАСС».

По его словам, Украина «никогда больше» не будет вынуждена соглашаться на уступки.

Зеленский подчеркнул, что мир для страны возможен только через получение гарантий безопасности от западных партнеров. При этом, как он признавал ранее, вопрос предоставления таких гарантий остается сложным из-за проблем с финансированием.

В своем обращении глава государства отметил, что Украине необходим Европейский союз, но тему вступления в НАТО не затронул.

Между тем позиция Зеленского вызвала критику в США. Президент Дональд Трамп ранее выразил недовольство его отказом рассматривать территориальные компромиссы и заявил, что «обмены территориями» в подобных переговорах возможны.