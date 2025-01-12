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Трамп признал нереалистичность вытеснения России с экс-территорий Украины
Вытеснить Россию с территорий, которые хотела бы вернуть себе Украина, вряд ли возможно, заявил в эфире канала ABC News советник избранного Президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Причем речь идет не только о новых регионах России, но и Крыме.
«Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», — подчеркнул собеседник телеканала.
Ранее он сообщил, что команда избранного американского лидера уже ведет подготовку к встрече Трампа с Президентом России Владимиром Путиным.
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