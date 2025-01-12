Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Команда Трампа занялась подготовкой к встрече с Путиным
Скопировать ссылку
Команда избранного Президента Соединенных Штатов ведет подготовку к встрече Дональда Трампа с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире канала АВС заявил советник нового американского лидера Майк Уолтц.
По его словам, работа, предваряющая переговоры глав государств, уже проводится. Однако когда состоится встреча и в каком формате, пока неизвестно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400