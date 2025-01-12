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Политика 12 января 2025 18:08

Команда Трампа занялась подготовкой к встрече с Путиным

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Команда избранного Президента Соединенных Штатов ведет подготовку к встрече Дональда Трампа с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире канала АВС заявил советник нового американского лидера Майк Уолтц.

По его словам, работа, предваряющая переговоры глав государств, уже проводится. Однако когда состоится встреча и в каком формате, пока неизвестно.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #встреча
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