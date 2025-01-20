Трамп принял присягу и пообещал восстановить экономику США

47-й президент США Дональд Трамп дал обещание восстановить американскую экономику, усилить нацбезопасность и защищать интересы граждан Соединенных Штатов. Все эти слова политик произнес, принимая присягу и положа руки на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, пишет РИА «Новости».

Отметим, что после принятия присяги Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. Церемония инаугурации прошла 20 января 2025-го в Капитолии.

Саму церемонию провел председатель американского верховного суда Джон Робертс.

Транслировали церемонию инаугурации все ведущие телеканалы США.

Ранее в канун инаугурации Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне. Его главные заявления во время обращения – в материале «Татар-информ».