Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Трамп принял присягу и пообещал восстановить экономику США
47-й президент США Дональд Трамп дал обещание восстановить американскую экономику, усилить нацбезопасность и защищать интересы граждан Соединенных Штатов. Все эти слова политик произнес, принимая присягу и положа руки на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, пишет РИА «Новости».
Отметим, что после принятия присяги Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. Церемония инаугурации прошла 20 января 2025-го в Капитолии.
Саму церемонию провел председатель американского верховного суда Джон Робертс.
Транслировали церемонию инаугурации все ведущие телеканалы США.
Ранее в канун инаугурации Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне. Его главные заявления во время обращения – в материале «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»