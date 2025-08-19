Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами Европы ради звонка Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прервал встречу с украинским лидеров Владимиром Зеленским и лидерами Европы, чтобы позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщили немецкий таблоид Bild со ссылкой на заместителя главного редактора газеты Пауля Ронцхаймера, агентство Reuters со ссылкой на дипломата Евросоюза и американское издание Axios со ссылкой на два источника.

Затем переговоры Трампа с Зеленским и лидерами Европы возобновились. Об этом проинформировал представитель украинского лидера Сергей Никифоров, передает ТАСС со ссылкой на издание Hromadske.

Позднее факт телефонного разговора Трампа и Путина подтвердил помощник Президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, беседа продолжалась около 40 минут.

Европу на встрече представляют Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Дональд Трамп анонсировал, что проинформирует Владимира Путина об итогах встречи с Владимиром Зеленским.