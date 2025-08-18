Трамп заявил, что позвонит Путину по итогам переговоров с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается позвонить российскому коллеге Владимиру Путину по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Он заявил об этом на предваряющей переговоры совместной пресс-конференции.

«Возможно, будет трехсторонняя встреча (США, России и Украины – прим. Т-и) – или нет. Если нет, конфликт продолжится. Если да, то есть хороший шанс, может быть, завершить его. Но он (Путин – прим. Т-и) моего звонка ждет», – заметил американский лидер.

Трамп также охарактеризовал свою встречу с Президентом РФ в Анкоридже на Аляске хорошей и выразил надежду, что сегодняшняя встреча также будет результативной. По его словам, он уверен, что Путин желает урегулировать конфликт на Украине.

Президент США также указал на необходимость продолжительного мира и желательность немедленного достижения такого результата. Вместе с тем он признал, что не может утверждать, будто конец вооруженному противостоянию удастся положить уже сейчас.

Кроме того, Трамп заметил, что сегодня сообщит, возможно ли размещение американских войск на Украине в рамках предоставления гарантий безопасности.

На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО Президент США напомнил, что Россия всегда выступала против этого, но пообещал «очень хорошие» гарантии безопасности. Он заверил, что украинской стороне будет оказано «очень много» помощи в рамках мирного урегулирования: в первую очередь от стран Европы, но также и от Штатов.

Помимо этого, Трамп отказался считать прекращение огня обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и в ходе боевых действий.

Владимир Зеленский в свою очередь выразил готовность к трехсторонней встрече с президентами России и США. Закупку американских вооружений или даже производство каких-то из них на месте он счел частью гарантий безопасности для Украины.