Трамп предрек США судьбу Советского Союза

США рискуют повторить судьбу СССР из-за угрозы, которая «исходит изнутри», заявил экс-президент Америки Дональд Трамп. Чтобы повлиять на предотвращение такого развития событий он пообещал продолжить заниматься политикой.

«Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом», – сказал он, добавив, что при нынешнем Президенте Джо Байдене штаты растеряли все ранее приобретенные им на посту президента внешне- и внутриполитические достижения и преимущества.

«Мы движемся в этом направлении (к распаду по примеру СССР – прим.ред.). Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее экс-президент Америки заявил, что действия Байдена на Украине могут закончиться мировой войной, а «ситуация в стране терпит фиаско».