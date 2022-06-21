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Ру Тат
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Официальная хроника
21 июня 2022  12:36

Трамп заявил, что действия Байдена на Украине могут закончиться мировой войной

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То, как администрация Президента США Джо Байдена действует в конфликте на Украине, может закончиться мировой войной, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США — ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают», — сказал экс-президент в своем интервью порталу Newsmax.

В ответ на вопрос, подходит ли Байден для управления государством, Трамп ответил, что «ситуация в стране терпит фиаско», напомнив также о выводе американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.

#Джозеф Байден #Дональд Трамп #спецоперация на Украине
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