Владимир Путин на саммите ОДКБ отметил, что Россия располагает несколькими готовыми к применению ракетными системами «Орешник»

Фото: kremlin.ru

«Все, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», превращается в пыль»

Минобороны и Генштаб России подбирают цели для поражения на территории Украины. Как заявил сегодня Владимир Путин на саммите ОДКБ в Казахстане, это могут быть центры принятия решений в Киеве. Российский лидер в связи с этим подчеркнул, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Владимир Путин отметил, что Россия располагает несколькими готовыми к применению ракетными системами «Орешник». Серийное производство данных ракет началось. Президент подчеркнул, что аналоги «Орешника» в мире появятся еще не скоро.

«Все, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль», – подчеркнул российский лидер. Температура поражающих элементов ракеты достигает 4 тысяч градусов, также отметил глава государства.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия сегодня ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей военных объектов и оборонной промышленности Украины.

На наших глазах фокус конфликта смещается с фронтов Донбасса, где Россия достигает уверенного успеха, к ракетной эскалации.

В случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия Фото: mil.ru

Вашингтон кратно увеличил военную помощь Украине перед завершением срока Байдена

А что же Вашингтон, где Овальный кабинет вскоре сменит хозяина? Там объявили о новом пакете американской военной помощи Украине. В него, по данным ТАСС со ссылкой на Reuters, войдут противотанковые вооружения, беспилотники и зенитные комплексы Stinger. А также боеприпасы, в том числе для систем залпового огня HIMARS, БПЛА и мины. По данным источника, все оружие поступит Киеву со складов США.

Отметим, что перед выборами президента США американская помощь киевскому режиму была на наиболее низком за последние годы уровне – до 200 млн долларов каждый месяц. Действующая администрация Джо Байдена рассчитывала на победу Камалы Харрис и не форсировала события.

Однако выборы завершились неожиданно уверенной победой Дональда Трампа, который обещал своим избирателям в кратчайшие сроки покончить с украинским кризисом. И сейчас демократы резко активизировались на украинском треке, чтобы успеть как можно больше дать Зеленскому, чтобы продлить агонию ВСУ на Донбассе.

Причем кратное увеличение ежемесячной военной помощи – это меньшее из зол. Главная эскалация произошла, когда действующая власть США разрешила бить дальнобойным ракетным вооружением «вглубь России». То есть за пределы новых регионов РФ. Джо Байден и его команда пошли на этот шаг, несмотря на предупреждение Президента России Владимира Путина. А он четко сказал, что западные дальнобойные ракеты на территории РФ будут означать прямое участие стран НАТО во главе с американцами в конфликте с Россией. Эту мысль российский президент повторил и на сегодняшнем саммите ОДКБ в Казахстане.

Демократы идут ва-банк, а реализация обещаний Трампа все больше покрывается туманом неопределенности Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Команда Джо Байдена идет ва-банк и почему замолчал Трамп

Очевидно, что демократы идут ва-банк. Они ставят безопасность всей планеты ниже собственных политических амбиций, которые заключаются в пролонгации противостояния Москвы и Киева любой ценой. Примечательно, что американский народ своими голосами на выборах, по сути, выступил против такого развития событий, отдав президентские регалии Трампу. А тот обещал покончить с войной. И озвучивал сроки: от «задолго до инаугурации» до 24 часов с момента вступления в должность.

Но реализация обещаний Трампа все больше покрывается туманом неопределенности, поскольку за короткое время с момента завершения выборов команда Байдена до предела взвинтила эскалацию конфликта. Сейчас отдельные страны НАТО «не исключают» ввода воинских контингентов, а сам Трамп хранит загадочное молчание.

О чем оно может говорить? Тут два варианта. Первый – избранный президент США понял, что на деле сдержать свои обещания будет непросто. А второй – он боится срыва мирной передачи президентских полномочий. Если противостояние США с Россией приведет к прямому конфликту между ядерными странами, то существуют варианты, как демократам отменить передачу президентских полномочий. По одному из них, на территории США могут ввести военное положение, по другому – обвинить Трампа в госизмене, если он проявит «особую дружелюбность» к России в условиях эскалации.

При этом очевидно, что без военной помощи США киевский режим быстро рухнет, поскольку коллективная Европа производит припасов и вооружений меньше, чем военная промышленность одной России. Об этом сегодня на саммите ОДКБ напоминал и Путин. В то же время у самого Киева нет ничего своего – кроме жизней населения, которое насильно гонят на фронт.

Вашингтон объявил о новом пакете американской военной помощи Украине Фото: © Максим Захаров / РИА Новости

Что делать России?

Одновременно с этим у России остается все меньше вариантов для дипломатических маневров. Официальная Москва все жестче в своих комментариях. Так, сегодня замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

«Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – цитируют дипломата РИА Новости.

В то же время в данной ситуации для России важно не поддаваться на провокации, чтобы сорвать планы Вашингтона по эскалации конфликта. Войска РФ уверенно побеждают на Донбассе, понижая переговорные позиции Киева.

При сохранении текущих позиций у Трампа будет теоретическая возможность сдержать свои обещания перед избирателями США. Правда, новый-старый американский лидер славится своей непредсказуемостью. Никто не может дать бланк с печатью, что удостоверит искренность его предвыборных деклараций.

Между тем 56% украинцев, по последним соцопросам, высказываются за мир без выхода на границы 1991 года. То есть сторонники мира вырвались в лидеры. Что это означает? Для России – ничего. Ведь Владимиру Зеленскому и его свите нет дела до украинцев, у них свои задачи и обязательства перед «хозяевами» из Вашингтона.