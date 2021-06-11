Трамп попросил Байдена передать Путину его наилучшие пожелания

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил действующего американского лидера Джо Байдена передать Президенту России Владимиру Путину его наилучшие пожелания.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — цитирует заявление политика ТАСС.

Во время предвыборной кампании Трамп не раз называл бывшего его соперником на президентских выборах Байдена, который старше его на четыре года, «сонным Джо».

В преддверии переговоров российского и американского лидеров в Женеве, намеченных на 16 июня, Трамп назвал свою встречу с Путиным в Хельсинки, состоявшуюся в 2018 году, «великолепной и очень продуктивной».

Дональд Трамп также обвинил своих оппонентов из числа сторонников Демократической партии в распространении домыслов о связи между ним и Россией, из-за чего, по его мнению, «США оказались в невыгодном положении». Впрочем, он убежден, что ему «удалось преодолеть» это.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Джо Байден пообещал показать Владимиру Путину, что «Америка вернулась».