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Политика 11 сентября 2024 09:07

Трамп пообещал в случае победы организовать переговоры Путина и Зеленского

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Трамп пообещал в случае победы организовать переговоры Путина и Зеленского
Экс-президент США Дональд Трамп
Фото: микроблог Дональда Трампа

Кандидат в Президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с претенденткой от демократов — действующим вице-президентом Камалой Харрис пообещал в случае победы на выборах приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность.

По словам Трампа, он очень хорошо знает лидеров обеих стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского, и они уважают его — в отличие от действующего Президента США Джо Байдена. Поэтому, по мнению кандидата от Республиканской партии, он мог бы быстро организовать переговоры.

«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их (президентов России и Украины — прим. Т-и) вместе», — пояснил Трамп. При этом он вновь повторил часто высказываемую им мысль, что при нем вооруженное противостояние даже не началось бы, а сложившаяся сейчас ситуация может привести к Третьей мировой войне.

Вместе с тем в ответ на вопрос, отвечает ли гипотетическая победа Украины интересам Соединенных Штатов, Трамп ответил, что США заинтересованы в завершении конфликта. Он также заверил, что это является и его личным желанием.

Харрис же предположила, что если бы ее оппонент возглавлял Штаты, то Украина потерпела бы поражение. Поэтому, по ее мнению, союзники Америки рады, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. Она также добавила, что Путин уже «съел бы на обед» кандидата от республиканцев.

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#Дональд Трамп #выборы президента сша #спецоперация
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