Начались дебаты Трампа и Харрис, первый вопрос коснулся стоимости жизни в США

Стартовали предвыборные дебаты кандидата в президенты Дональда Трампа и вице-президента Штатов Камалы Харрис. Прямая трансляция на оригинальном английском языке доступна на площадке NBC News.

Перед началом дебатов оппоненты одновременно вышли к своим трибунам. Кандидат от партии демократов подала руку, и политики обменялись приветствиями.

«Хорошая дискуссия», - отметила Харрис при встрече.

Трамп ответил, что тоже рад ее видеть и пожелал получить удовольствие от дебатов.

Дискуссия начались с вопроса, который, по словам ведущих, волнует граждан больше всего: экономики и стоимости жизни в США.

«Веришь ли ты, что американцы живут лучше, чем 4 года назад?», - спросил ведущий вице-президента США.