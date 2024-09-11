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Начались дебаты Трампа и Харрис, первый вопрос коснулся стоимости жизни в США
Стартовали предвыборные дебаты кандидата в президенты Дональда Трампа и вице-президента Штатов Камалы Харрис. Прямая трансляция на оригинальном английском языке доступна на площадке NBC News.
Перед началом дебатов оппоненты одновременно вышли к своим трибунам. Кандидат от партии демократов подала руку, и политики обменялись приветствиями.
«Хорошая дискуссия», - отметила Харрис при встрече.
Трамп ответил, что тоже рад ее видеть и пожелал получить удовольствие от дебатов.
Дискуссия начались с вопроса, который, по словам ведущих, волнует граждан больше всего: экономики и стоимости жизни в США.
«Веришь ли ты, что американцы живут лучше, чем 4 года назад?», - спросил ведущий вице-президента США.
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