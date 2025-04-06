Трамп пообещал «исторические перемены» после введения новых тарифов

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна столкнется с трудностями из-за введения новых тарифов, однако в перспективе это приведет к историческим переменам. Соответствующее заявление он сделал 5 апреля в своей социальной сети Truth Social, сообщают «Известия».

Трамп сказал, что Китай пострадал гораздо сильнее, чем США. Возвращаются рабочие места и бизнес. По мнению Трампа, это станет настоящей экономической революцией, в которой США одержат победу.

«Держитесь крепче – будет нелегко, но конечный результат войдет в историю», – заключил Президент США.

Он также отметил, что на протяжении многих лет другие страны «плохо обращались» с США, превратив страну в «мешок для битья».

Ранее «Татар-информ» писал о том, что Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении всех стран.

Согласно новым торговым мерам, США вводят повышенные тарифы на товары из ряда стран: для Китая – 34%, для Европейского союза – 20%, Вьетнама – 46%, Тайваня – 32%, Японии – 24%, Южной Кореи – 25%, Таиланда – 36%, Швейцарии – 31%, Камбоджи – 49%, Великобритании – 10%, ЮАР – 30%, Израиля – 17% и других.

При этом Россия не фигурирует в перечне государств, в отношении которых пошлины вводятся на основе принципа взаимности.