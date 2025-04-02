Трамп объявил о введении пошлин в отношении всех стран

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сегодня в Белом доме заявил о введении глобальных взаимных пошлин. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Во многих случаях друг хуже врага с точки зрения торговли», – поделился своим пониманием международной экономической ситуации американский лидер.

Трамп выразил уверенность, что США субсидируют множество стран и поддерживают «их деятельность и бизнес». В качестве примера он привел Мексику и Канаду.

«Мы наконец-то ставим интересы Америки на первое место», – добавил Президент США, назвав торговый дефицит «чрезвычайной ситуацией национального масштаба».

Трамп также продемонстрировал таблицы, содержащие ставки тарифов, которые будут взиматься с некоторых стран. Они составляют от 10% до 49%. В большинстве случаев американская пошлина примерно наполовину меньше, чем взимает страна, против которой она вводится.

В частности, для Китая тариф составит 34%, Европейского Союза – 20%, Вьетнама – 46%, Тайваня – 32%, Японии – 24%, Южной Кореи – 25%, Таиланда – 36%, Швейцарии – 31%, Камбоджи – 49%, Великобритании – 10%, ЮАР – 30%, Израиля – 17% и так далее.

России нет в списке стран, в отношении которых США вводят пошлины на основе принципа взаимности. Вместе с тем Трамп анонсировал единый таможенный тариф для всех стран, которые поставляют товары в США, в размере 10%.