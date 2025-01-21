Трамп подписал указ о признании в США только двух полов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первый день своей новой каденции подписал указ о признании в стране двух неизменных полов, мужского и женского, и отказе от так называемой гендерной идеологии. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов, мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. Под моим руководством исполнительная власть будет обеспечивать соблюдение всех законов о защите пола для продвижения этой реальности <...>», — сказано в тексте указа.

Документ также подчеркивается, что понятие пола относится к неизменной биологической классификации индивида. О критикуемой Трампом концепции «гендерной идентичности» в указе сказано, что она «отражает полностью внутреннее и субъективное чувство собственного „я“, оторванное от биологической реальности и пола и существующее в бесконечном континууме». Утверждается, что понятие гендера «не обеспечивает осмысленной основы для идентификации и не может быть признано в качестве замены пола».

Всем федеральным ведомствам Трамп предписал удалить информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запретил использовать государственное финансирование для продвижения соответствующих идей. Помимо прочего, запрещено и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.

Помощнику Президента США по законодательным делам поручено в течение 30 дней представить текст законопроекта, который бы кодифицировал все определения, содержащиеся в указе.