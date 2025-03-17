Трамп планирует провести разговор с Путиным во вторник
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным в предстоящий вторник. Об этом сообщает ТАСС.
«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с Президентом Путиным во вторник», – сообщил американский лидер пресс-пулу Белого дома.
Президент США также уточнил, что намерен в ходе беседы с российским лидером затронуть вопрос контроля территорий в контексте украинского конфликта.
Upd. (7:41): «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», – уточнил политик (судя по всему, речь идет о Запорожской АЭС – прим. Т-и).
Ранее участвующий в переговорах с Москвой спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что разговор двух президентов может состояться на этой неделе.
По мнению дипломата, беседа Трампа и Путина будет «действительно хорошей и позитивной».