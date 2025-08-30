Трамп отверг возможность отправки на Украину американских военных

Соединенные Штаты не отправят своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller.

Корреспондент портала Рейган Риз поинтересовался у Президента США, рассматривает ли он возможность предоставления Украине гарантий безопасности и отправки туда американских военных.

«Нет», – лаконично ответил Трамп, но затем допустил возможность оказания авиационной поддержки силам стран Европы, которые могут быть размещены на Украине.

«Возможно, мы что-нибудь предпримем. Послушайте, я бы хотел, чтобы проблема была решена. <…> Если бы я мог это остановить и позволить самолетам время от времени летать в воздухе, в основном это были бы европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете ли, нуждаются в помощи, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать», – подчеркнул он.

При этом Президент США пояснил, что, на его взгляд, вряд ли конфликт может быть урегулирован без предоставления Киеву «каких-либо гарантий безопасности», и вновь отверг возможность отправки сухопутных войск «или чего-то еще» – в отличие от помощи Европе.

Ранее газета The Telegraph написала со ссылкой на источники, что Дональд Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность размещения на Украине сотрудников американских частных военных компаний после завершения боевых действий.