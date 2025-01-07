Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине
Администрация Джо Байдена стала виновницей конфликта на Украине, уверен избранный Президент США Дональд Трамп. Таким мнением он поделился с журналистами во время встречи в резиденции в Мар-а-Лаго.
По словам Трампа, конфликт и последующая специальная военная операция России произошли из-за некомпетентности американской администрации.
«Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята некомпетентны, — цитирует избранного Президента Соединенных Штатов ТАСС. — Они не знают, что делают».
Трамп добавил, что он и его союзники, напротив, уверены в том, как быть дальше. Поэтому «все это закончится. У нас великая армия».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»