Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Администрация Джо Байдена стала виновницей конфликта на Украине, уверен избранный Президент США Дональд Трамп. Таким мнением он поделился с журналистами во время встречи в резиденции в Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, конфликт и последующая специальная военная операция России произошли из-за некомпетентности американской администрации.

«Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята некомпетентны, — цитирует избранного Президента Соединенных Штатов ТАСС. — Они не знают, что делают».

Трамп добавил, что он и его союзники, напротив, уверены в том, как быть дальше. Поэтому «все это закончится. У нас великая армия».