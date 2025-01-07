Sky News: Трамп допускает мирное соглашение между Россией и Украиной к Пасхе

По прогнозам избранного Президента США Дональда Трампа, уже к Пасхе между Россией и Украиной может быть заключено мирное соглашение. Об этом со ссылкой на научного сотрудника аналитического центра Yorktown Institute Роберта Кларка сообщает Sky News.

«Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе», — поделился собеседник издания.

В Sky News полагают, что украинский конфликт и его завершение окажутся в фокусе внимания Трампа после его вступления в должность.

По мнению Кларка, Украине будет невероятно сложно пойти на заключение соглашения. Его содержание во многом будет зависеть от решений Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского и от того, чем они будут готовы «пожертвовать».