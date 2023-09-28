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Трамп назвал способ предотвратить противостояние на Украине
При снижении стоимости барреля нефти до 40 долларов Россия не смогла бы действовать на Украине. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Мичиган. Речь политика транслировал телеканал C-Span.
По мнению Трампа, из-за цен на нефть, доходивших до 115 долларов за баррель, Россия сумела скопить «целое состояние» и продолжает зарабатывать на своих природных ресурсах.
«Дайте мне еще четыре года (то есть еще один президентский срок — прим. Т-и), и я покончу с этим ужасным глобализмом, который убивает нашу страну», — заявил бывший американский лидер и пообещал добиться возвращения США как «величайшей и сильнейшей индустриальной» державы.
Ранее Трамп утверждал, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать уступкой территорий, и заверял, что мог бы добиться окончания противостояния «за 24 часа», причем это было бы «справедливой сделкой для всех».
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