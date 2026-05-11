Трамп назвал «совершенно неприемлемым» предложение Ирана по прекращению войны

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как неприемлемое предложение властей Ирана по прекращению войны. Он написал об этом в основанной им социальной сети Truth Social.

«Я только что прочитал ответ так называемых „представителей“ Ирана. Мне это не нравится – это СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО! Спасибо за внимание к этому вопросу», – заявил американский лидер.

Позднее Трамп сообщил изданию Axios, что намерен отклонить ответ Ирана на последний американский проект соглашения о прекращении войны. «Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», – подчеркнул он.

Президент США уточнил, что обсудил ответ исламской республики с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп назвал разговор «очень приятным», а отношения с израильским лидером – «хорошими», но добавил, что за переговоры с Ираном отвечает он, а не кто-либо еще.

При этом анонимный иранский источник заявил агентству Tasnim, что реакция Дональда Трампа «не имеет никакого значения», так как «никто в Иране не формулирует предложения, чтобы угодить» Президенту США. Собеседник издания даже предположил, что, если американский лидер недоволен ответом ИРИ, «это, вероятно, к лучшему».

По информации американской газеты The Wall Street Journal, Тегеран через посредников в Пакистане передал Вашингтону предложение начать поэтапное восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив – по мере того, как США будут снимать ограничения с судов и портов ИРИ, – и только потом приступить к отдельным 30-дневным переговорам о судьбе ядерной инфраструктуры и высокообогащенного урана.

Требования американцев и предложения иранцев сильно расходятся по пунктам, связанным с ядерной программой. Штаты настаивают на полной передаче им запасов высокообогащенного урана, тогда как Иран готов снизить уровень их обогащенности и частично передать третьей стране. Однако ИРИ требует, чтобы при провале переговоров или выходе США из соглашения уран был возвращен иранской стороне. Тегеран согласен прекратить обогащение урана, но не на предложенный Вашингтоном 20-летний срок, а также не готов демонтировать свои ядерные объекты.

В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на информированный иранский источник заявило, что утверждения WSJ о предложении ИРИ во многих моментах не соответствуют действительности, причем в особенности это касается ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

По словам источника, иранское руководство ожидает немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения. Кроме того, оно подчеркивает «необходимость отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах (в первую очередь под этим имеется в виду противостояние Израиля и „Хезболлы“ в Ливане – прим. Т-и) и установления контроля Ирана над Ормузским проливом».

Отдельно в тексте иранского предложения упомянуты прекращение морской блокады исламской республики после подписания первоначального соглашения с США и разморозка зарубежных активов ИРИ, в том числе снятие санкций с иранской нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).