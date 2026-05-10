Трамп заявил, что США рано или поздно заберут у Ирана запасы обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут у Ирана запасы обогащенного урана, сообщает РИА Новости.

В интервью журналистке Шерил Аткинсон, отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер сказал, что США их получат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Переговоры в Исламабаде окончились безрезультатно, но о возобновлении боевых действий не сообщалось. США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.