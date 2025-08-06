Трамп назвал кандидатов на пост президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на должность президента США от партии республиканцев. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. Напомним, что следующие президентские выборы пройдут в Америке в 2028 году.

«Наиболее вероятно, он - вице-президент…Он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», - сказал Трамп журналистам в Белом доме (перевод по РИА «Новости»).

Также Трамп назвал вероятным кандидатом на пост американского лидера госсекретаря Марко Рубио.

При этом действующий президент подчеркнул, что говорить о преемниках пока рано.