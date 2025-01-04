Трамп назначит журналистку Fox News руководителем пресс-службы Госдепа США

47-й президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января 2025-го) сказал, что назначит новым руководителем пресс-службы Госдепартамента журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс.

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента присоединится к выдвинутому на должность госсекретаря Марко Рубио», - цитирует Трампа ТАСС.

Избранный американский лидер отметил, что Тэмми очень давно работает в СМИ и уже 20 с лишним лет говорит правду американцам. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в том, что журналистка покажет свою силу убеждения и бесстрашие духа на новой должности.

На данный момент руководителем пресс-службы Госдепартамента США является Мэттью Миллер.