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Политика 1 января 2025 15:22

Видео: Маск со своим сыном и с Трампом станцевали на Новый год

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47-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сплясали в честь Нового года. Видео танца опубликовал РБК на Rutube. Ранее этот ролик распространился в сети Х.

Отметим, что политик и предприниматель отметили «зимний праздник» в поместье Мар-а-Лаго. На опубликованных кадрах Маск танцует, чуть приподнимая руки. При этом на плечах предпринимателя – его сын. Трампу же в этот момент позвонили по телефону, и он отвлекся на разговор. Однако избранный американский лидер заметил «оператора», который снимал происходящее, и передал ему привет жестом руки.

Напомним, что Трамп официально станет новым президентом США 20 января 2025 года. Ранее он ни раз заявлял, что сумеет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

#Дональд Трамп #Илон Маск #Новый год #видео
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