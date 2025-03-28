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Политика 28 марта 2025 16:54

«Рамадан мубарак!» — Трамп принял участие в ифтаре

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Президент США Дональд Трамп обещал поддерживать мусульман за оказанное ему с их стороны доверие во время президентских выборов. Об этом американский лидер заявил в Белом доме, где провели ифтар — вечерний прием пищи у мусульман по случаю священного месяца Рамадан, пишет газета The Hill.

«Мусульманская община была с нами в ноябре, и пока я президент, я буду с вами», — сказал Трамп, обращаясь к гостям Белого дома, и добавил: «Рамадан мубарак!».

Президент США также затронул ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, обстановка в том регионе остается нестабильной, но он обещал сделать все возможное, чтобы конфликт Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС закончился как можно скорее.

Ранее сообщалось, что на XIII Республиканский ифтар, который прошел 19 марта в Казани, пришло более 14 тыс. человек.

#Дональд Трамп #мусульмане #поддержка #ифтар #США #белый дом
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