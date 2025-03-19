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Общество 19 марта 2025 21:02

На XIII Республиканский ифтар пришло более 14 тысяч человек

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На XIII Республиканский ифтар пришло больше людей, чем планировали организаторы. По словам муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина количество гостей могло превысить 14 тысяч человек, что сопоставимо с максимальной вместимостью зала, где проводился ифтар.

«В прошлые года оставались пустые места. До нас дошли новости, что в этом году пришло на 2 тысячи человек больше», — рассказал муфтий.

Гендиректор «Ак Барс арены» Радик Миннахметов отметил, что площадка «Казань Экспо» имеет вместимость 14 тысяч человек.

«Мы проводили ифтар на 13 тысяч с расчетом на то, что останется еще тысяча мест», — сказал он.

По оценкам соучредителя национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радика Абдрахманова, «Казань Экспо» — это самая большая площадка для ифтара таких масштабов.

«Таких площадок нет даже во многих городах-миллиониках. Сегодня гостей пришло больше, мы этого не ожидали. Такие моменты будем предусматривать и готовиться к тому, чтобы такого не происходило», — рассказал Абдрахманов.

#ДУМ РТ #республиканский ифтар #Камиль Самигуллин
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