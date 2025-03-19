На XIII Республиканский ифтар пришло более 14 тысяч человек

На XIII Республиканский ифтар пришло больше людей, чем планировали организаторы. По словам муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина количество гостей могло превысить 14 тысяч человек, что сопоставимо с максимальной вместимостью зала, где проводился ифтар.

«В прошлые года оставались пустые места. До нас дошли новости, что в этом году пришло на 2 тысячи человек больше», — рассказал муфтий.

Гендиректор «Ак Барс арены» Радик Миннахметов отметил, что площадка «Казань Экспо» имеет вместимость 14 тысяч человек.

«Мы проводили ифтар на 13 тысяч с расчетом на то, что останется еще тысяча мест», — сказал он.

По оценкам соучредителя национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радика Абдрахманова, «Казань Экспо» — это самая большая площадка для ифтара таких масштабов.

«Таких площадок нет даже во многих городах-миллиониках. Сегодня гостей пришло больше, мы этого не ожидали. Такие моменты будем предусматривать и готовиться к тому, чтобы такого не происходило», — рассказал Абдрахманов.