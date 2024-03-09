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Политика 9 марта 2024 16:14

Орбан: Конфликт на Украине решится, если Трамп вернется на пост Президента США

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Если экс-Президенту США Дональду Трампу удастся вернуться в Белый дом, то конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут завершены. Таким мнением после встречи с американским политиком поделился Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

По его словам, победа Трампа отвечала бы интересам всего мира.

«Президент Трамп был президентом мира, он пользовался уважением во всем мире и таким образом создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы войны, если бы он был Президентом Соединенных Штатов», — заявил венгерский Премьер.

Орбан отметил, что изменить сложившуюся в мире ситуацию поможет приход к власти лидеров, «которые хотят мира».

«Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин Президент!» — написал он в соцсети Х о Трампе.

#Дональд Трамп #Украина #Виктор Орбан
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