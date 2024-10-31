Трамп опережает Харрис на три процента, показал финальный опрос

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп обходит свою оппонентку от демократов Камалу Харрис на три процента в президентской гонке. Об этом свидетельствуют результаты финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

Согласно результатам опроса, за экс-хозяина Белого дома готовы проголосовать 49% американских граждан, а за действующего вице-президента – 46%.

Трамп занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год. На выборах 2016 года он обошел Хилари Клинтон, набрав 304 голоса выборщиков, в то время как его оппонентка получила 227 голосов. Спустя 4 года Трамп проиграл действующему Президенту Джозефу Байдену.

Харрис занимает пост вице-президента США с января 2021 года.