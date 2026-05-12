Политика 12 мая 2026 21:22

Трамп допустил, что в этом году может посетить Россию

Президент США Дональд Трамп в 2018 году
Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что в текущем, 2026 году может посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Upd. (21.39): Американский лидер ответил на вопрос корреспондента российского государственного агентства следующим образом: «Я сделаю всё, что необходимо».

Кроме того, Президент США выразил уверенность, что вооруженное противостояние на Украине скоро завершится. Он также заверил, что готов сделать всё возможное для содействия урегулированию, напомнив об уже урегулированных, на его взгляд, с его помощью восьми конфликтах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Дональду Трампу посетить Россию остается в силе, Президент РФ Владимир Путин всегда будет рад встретить его в Москве.

