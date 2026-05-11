Песков: приглашение Трампу в Россию в силе, Путин всегда рад встретить его в Москве

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе, Владимир Путин всегда будет рад встретить его в Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что не сомневается: президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве и говорит ему об этом каждый раз во время телефонных разговоров.

В середине августа 2025 года состоялся саммит на военной базе близ Анкориджа (Аляска), где общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая встречу тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к месту переговоров и беседу в узком составе «три на три» – с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

Последний телефонный разговор Путин и Трамп провели 29 апреля, в ходе него российский президент проинформировал коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.