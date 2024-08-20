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Трамп: Демократы - угроза демократии
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп обвинил демократов в перевороте, который они устроили из-за неспособности действующего лидера Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.
По словам Трампа, на предстоящих выборах сложилась уникальная ситуация: впервые в истории Америки ему придется победить сразу двух кандидатов. Причем нового кандидата от демократов Камалу Харрис победить легче, чем Байдена, цитирует кандитата в президенты РИА «Новости».
«Демократы - угроза демократии», — подвел итог Трамп.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп выдвигает свою кандидатуру от Республиканской партии, а Харрис – от демократов. Интересно, что более половины россиян следят за предвыборной гонкой в Америке. Более того, 37% жителей России отдали бы свой голос за Трампа при условии участия в выборах. Подробнее – в проведенном опросе.
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