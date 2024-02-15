Трамп будет добиваться переговоров между Россией и Украиной, пишет Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп собирается требовать от Украины начать мирные переговоры с РФ, если его переизберут на второй президентский срок.

По данным американского издания Bloomberg, советники Трампа уже обсуждают этот вопрос. Один из таких советников подчеркнул, что «сесть за стол переговоров» Украину может подтолкнуть отказ США от оказания военной помощи, пишет ТАСС. Также Трамп планирует сократить обязательства Штатов перед рядом стран НАТО. Такие шаги в случае реализации «перевернут десятилетия политики США» и разрушат альянс.

Ранее Трампа спросил один из зарубежных коллег: готовы ли США защищать НАТО в случае конфликта с РФ, если кто-то из членов альянса не будет платить взносы на коллективную оборону. Экс-президент ответил, что не стал бы такую страну защищать. Более того, он поощрял бы Россию к тому, чтобы «делать все, что ей захочется».

Еще Трамп заявлял, что объемы помощи США Украине на 100 млрд больше, чем от стран НАТО. Он также напомнил, как, будучи президентом Штатов, заставил платить членов альянса справедливую долю.