Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп

Фото: скриншот трансляции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с участием своих российского и украинского коллег – Владимира Путина и Владимира Зеленского. О своих планах по урегулированию конфликта на Украине американский лидер рассказал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, после завершения основной части встречи с Зеленским и лидерами Европы он позвонил Путину. Трехсторонней встрече должна будет предшествовать встреча двухсторонняя, в которой примут участие российский Президент и украинский лидер.

Президент США также уточнил, что в ходе встречи в Белом доме обсуждались «гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации с США».

«Все очень рады возможности МИРА для России и Украины», – подчеркнул он, назвав при этом нынешние консультации «очень хорошим», но «ранним шагом» к завершению вооруженного противостояния, которое «длится уже почти четыре года».