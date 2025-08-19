Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с участием своих российского и украинского коллег – Владимира Путина и Владимира Зеленского. О своих планах по урегулированию конфликта на Украине американский лидер рассказал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, после завершения основной части встречи с Зеленским и лидерами Европы он позвонил Путину. Трехсторонней встрече должна будет предшествовать встреча двухсторонняя, в которой примут участие российский Президент и украинский лидер.
Президент США также уточнил, что в ходе встречи в Белом доме обсуждались «гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации с США».
«Все очень рады возможности МИРА для России и Украины», – подчеркнул он, назвав при этом нынешние консультации «очень хорошим», но «ранним шагом» к завершению вооруженного противостояния, которое «длится уже почти четыре года».