Фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, согласно РИА Новости.

Представитель Кремля рассказал, что Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Лидеры согласились, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, добавил Ушаков. Помощник президента отметил слова Путина о том, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории.

Беседа продолжалась более полутора часов. Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку. Президент РФ считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана.

Согласно сообщению, Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США. Трамп верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка. Путин рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника. По окончании телефонного разговора президенты тепло простились.