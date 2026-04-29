news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 29 апреля 2026 20:51

Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

Читайте нас в
Телеграм
Фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, согласно РИА Новости.

Представитель Кремля рассказал, что Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Лидеры согласились, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, добавил Ушаков. Помощник президента отметил слова Путина о том, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории.

Беседа продолжалась более полутора часов. Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку. Президент РФ считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана.

Согласно сообщению, Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США. Трамп верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка. Путин рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника. По окончании телефонного разговора президенты тепло простились.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Путин отреагировал на удар ВСУ по Туапсе

Путин отреагировал на удар ВСУ по Туапсе

28 апреля 2026
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
Новости партнеров