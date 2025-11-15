Трамп анонсировал скорое проведение ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: скриншот видео

Соединенные Штаты в скором времени проведут испытания ядерного оружия. Об этом сообщил Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One, передает РБК.

Необходимость проведения ядерных испытаний американский лидер обосновал тем, что «их [уже] проводят другие люди (остальные ядерные державы – прим. Т-и)».

В ответ на уточняющий вопрос о сроках испытаний Трамп заверил: «Очень скоро». При этом он не стал уточнять, будет ли производиться взрыв ядерной боеголовки.

Кроме того, политик заявил, что у США «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны». По его словам, он не хотел заниматься обновлением ядерного арсенала, но у него нет выбора из-за действий других государств.

Дело в том, что, по оценке Трампа, за четыре-пять лет Россия и Китай «догонят» Соединенные Штаты по запасам ЯО.

«Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию, другими словами, провести встречу, в первую очередь с участием трех главных [стран, обладающих ЯО], чтобы сократить ядерное оружие», – подчеркнул вместе с тем Президент США (цитата по РИА Новости).

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в мире на январь 2025 года имелась 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относились к военным запасам (то есть были развернуты или могли быть развернуты). У России в военных запасах было 4309 боеголовок, у Соединенных Штатов – 3700, у Китая – 600. Согласно подсчетам института, ядерный арсенал КНР увеличивается примерно на 100 боеголовок в год начиная с 2023 года.

Ранее Дональд Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что «из-за программ испытаний в других странах <…> поручил Военному министерству начать тестировать наше ядерное оружие <…>». Позднее Президент США в интервью телеканалу CBS News обвинил другие ядерные державы в том, что те «проводят испытания глубоко под землей, чтобы люди не знали, что происходит». Впрочем, американские чиновники намереваются убедить его отказаться от проведения испытаний.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ публично дал поручение разобраться, действительно ли США планируют провести ядерные испытания, и оценить необходимость проведения собственных испытаний ЯО.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году. И Россия, и Соединенные Штаты подписали документ в 1996-м. Но США так и не ратифицировали соглашение, а РФ в 2023-м отозвала произведенную в 1998-м ратификацию. ДВЗЯИ не подписали Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Кроме того, его не ратифицировали Китай и Иран.