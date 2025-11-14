news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 14 ноября 2025 21:45

Чиновники США хотят отговорить Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия

Читайте нас в
Телеграм

Американские чиновники намереваются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от проведения испытаний ядерного оружия. Об этом сообщают источники CNN.

По словам источников, Министр энергетики США Крис Райт и глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс считают взрыв атомных боеголовок нецелесообразным и планируют сообщить об этом в Белый дом.

Ранее Трамп заявил, что США будут проводить испытания ядерного оружия, чтобы сравняться с Россией и Китаем, которые, якобы, их проводят. Такое решение является нарушением договора о запрете ядерных испытаний и президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия предпримет собственные меры в ответ.

#Дональд Трамп #ядерное оружие #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов ознакомился с работой китайской высокотехнологичной компании Shenzhen Genew

Минниханов ознакомился с работой китайской высокотехнологичной компании Shenzhen Genew

14 ноября 2025