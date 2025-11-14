Чиновники США хотят отговорить Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия
Американские чиновники намереваются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от проведения испытаний ядерного оружия. Об этом сообщают источники CNN.
По словам источников, Министр энергетики США Крис Райт и глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс считают взрыв атомных боеголовок нецелесообразным и планируют сообщить об этом в Белый дом.
Ранее Трамп заявил, что США будут проводить испытания ядерного оружия, чтобы сравняться с Россией и Китаем, которые, якобы, их проводят. Такое решение является нарушением договора о запрете ядерных испытаний и президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия предпримет собственные меры в ответ.