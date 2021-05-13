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Ру Тат
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13 мая 2021  20:24
Cергей Гаврилов

«Трактор» объяснил выбор Яруллина

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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с бывшим защитником казанского «Ак Барса» Альбертом Яруллиным, назвав его лучшим свободным агентом. 

«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве», — приводит слова руководителя команды ее пресс-служба.

Гендиректор челябинцев перечислил многочисленные плюсы Яруллина: «Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу. Яруллин имеет серьезный опыт выступлений в плей-офф, в 2018 году он брал Кубок Гагарина вместе с „Ак Барсом“».

«Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед», — резюмировал он.

хк ак барс хк трактор альберт яруллин
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