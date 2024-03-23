«Трагедия сильнее сплотила общество»: завкафедрой международных отношений КФУ о теракте

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков считает, что трагедия, случившаяся 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сплотит российское общество еще сильнее.

«Смотрите, сколько выражено соболезнований родственникам погибших, сколько помощи оказано раненым. Эти цветы у мемориалов по всей стране и за ее пределами, работа волонтеров, массовая сдача крови. Это отчетливо видно, общество российское сплотилось на фоне трагедии», – сказал Андрей Большаков «Татар-информу».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.

На данный момент официально известно о 133 погибших, но число жертв теракта продолжает расти. В больницах находятся 107 пациентов, среди них трое детей. Один ребенок – в крайне тяжелом состоянии, два ребенка – в тяжелом состоянии. Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 – в тяжелом состоянии.