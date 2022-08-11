«Традиция – не прошлое, а самое современное настоящее»: Нацмузей собрал наследие булгар

Российский этнографический музей (РЭМ, Санкт-Петербург), Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей (ГИМ, Москва) и Национальный музей Татарстана объединились, чтобы к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией продемонстрировать палитру преемственности ее культуры. Результатом объединенного проекта стала выставка из трех сотен уникальных экспонатов «Волжская Булгария. Великое наследие», которая открылась сегодня в Национальном музее РТ.

«Это очень сложный, важный и интересный проект. Мы говорим с помощью этой выставки о культурном наследии. Знаете на самом деле, нас обманули: нам сказали, что традиции – это прошлое. Традиции – это самое современное, что есть у нас, именно традиции мы возьмем с вами будущее. Важно понять и ощутить, как традиции сохранялись на протяжении тысячелетий, что было такое изобретено, создано различными народами, наследниками культуры которых мы сегодня являемся, что позволяет нам осознавать себя как отдельные народы и как народы, которые способны жить вместе. Эти сложные и важные для нас сегодняшних вопросы звучат на выставке, которая на самом деле посвящена будущему», – подчеркнула директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Ювелирная бугорчатая филигрань из тончайших серебряных «нитей», серебряные кольца с характерными символами булгар XI – XIII веков, подлинные одежды народов, населявших некогда великую средневековую империю, а также интерпретация древних культурных символов в искусстве и ремесле XIX-ХХ веков и в современности – все это увидят посетители выставки. Например, в отделе археологических находок, среди экспонатов, предоставленных Эрмитажем, есть серебряное булгарское кольцо с характерным для того времени (XI-XIII век) орнаментом – то есть это кольцо буквально выкопали археологи в экспедиции. А в последнем зале одной из витрин размещен почти аналогичный перстень, слегка помассивнее, но с тем же узнаваемым цветочным орнаментом – его в этнографической экспедиции по региону в 1920-х годах у населения выкупили. Изделие древних мастеров, того же возраста, что и эрмитажный образец – 900-1000 лет – хранилось в семье, его носили, берегли и передавали из поколения в поколение.

«Российский этнографический музей работает в регионе уже десятки лет, Эрмитаж здесь вел раскопки и затем реставрировал эти вещи… Мы всегда безумно счастливы и рады представить культурное наследие региона в самом регионе. Ведь так исторически сложилось, что крупные музеи иногда вывозили эти коллекции из регионов. Нам хотелось, чтобы посетители поняли, что традиция, созданная нашими предками, продолжает жить в нашей культуре», – добавила Купина.

Сохранить это наследие и транслировать его будущему поколению – задача людей сегодняшнего дня, продолжила мысль директора Российского этнографического музея первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Выставку «Волжская Булгария. Великое наследие» можно будет увидеть в Казани до 4 сентября. Затем экспозиция отправится по другим городам: с 30 сентября по 23 октября ее увидят посетители Национального музея Башкортостана в Уфе, а с 3 по 23 ноября – Исторического музея Южного Урала в Челябинске.

Подробный репортаж «Татар-информа» об экспонатах выставки читайте здесь.